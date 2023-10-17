Özge Özpirinçci'den vefat eden babasına duygusal veda!

Özge Özpirinçci'nin babası geçtiğimiz günlerde uzun süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle vefat etmişti. Babasını toprağa veren Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Özpirinçci, şu cümleleri kullandı:

"AZICIK DAHA ONUNLA OLMAK İSTERDİM"

"Kazım bana canının hiç yanmadığını ve huzurlu bir şekilde gittiğini söyledi. Bunu duymak bana o an iyi gelen tek şeydi. İsyan etmiyorum gidişine ama azıcık daha onunla olmak isterdim tabi ki bencil bir yerden bunu demiş olsam da. Bu süreçte gördüm ki harika bir baba olmanın yanı sıra çok da iyi bir arkadaşmış. Bütün dostları onu sonsuza kadar yaşatacak anılarından bahsetti bana taziye konuşmalarında. Kimilerini zaten çok yakından tanıyorum. Daha ben annemin karnındayken tanımışlar beni. Cenaze sonrası anma töreni yaptık. Babam hayattayken gezmeyi, video ve fotoğraf çekmeyi çok severdi. Onu tanıyanlar da diyebilir ki en iyi yaptığı şeylerden biri seyahat etmekti."

"BABAMIN 69 YILLIK HAYATINA İMRENDİM"

"Gezmediği çok az ülke kalmıştır diyebilirim. Çektiği fotoğraflar ve videolardan oluşan arşivinden bir video hazırladı AKA kızları. Zaten bütün gün beni bir an olsun yalnız bırakmadılar dostlarım gibi... O videoyu izlerken babamın 69 yıllık hayatına imrendim. Bana hep 'Hobilerin olsun kızım.' derdi. O zamanlar anlamazdım ne demek istediğini ama şimdi çok iyi anlıyorum. Yaşamayı çok güzel becerirdi ve çok severdi! Çocukluğumu düşündüğümde onunla olan bütün anılarım eğlence ve tecrübeyle dolu."

"Bana yaşamaktan keyif almayı öğretti. Büyüdükçe onun babam olmasının yanı sıra bir insan olduğunu fark etmemi sağlayan hatalar yaptı. İyi ki de yaptı. Bugün olduğum kişinin inşasında çok büyük etkisi olan biri babam. Cenazesine katılan, beni bu zor günümde yalnız bırakmayan, taziyeleriyle üzüntümü hafifletmeye yardım eden herkese çok teşekkür ederim."