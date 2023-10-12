Özge Özpirinçci'nin acı günü: Babası hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.
Bir süredir vaktini ekranlardan uzak kalarak geçiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, aldığı ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Gelen kötü haberin ardından Özpirinçci, henüz bir paylaşımda bulunmadı ve açıklama yapmadı.
CENAZESİ ÜSKÜDAR'DAN KALKACAK
Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.