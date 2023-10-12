Özge Özpirinçci'nin acı günü: Babası hayatını kaybetti!

Bir süredir vaktini ekranlardan uzak kalarak geçiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, aldığı ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Gelen kötü haberin ardından Özpirinçci, henüz bir paylaşımda bulunmadı ve açıklama yapmadı.

CENAZESİ ÜSKÜDAR'DAN KALKACAK

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.