Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan 1 yaşına girdi! "Keşif dolu nice yıllara yavru"

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı. Aralık ayında ise bebek sevinci yaşadılar, kızı Mercan'ı kucaklarına aldılar. Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının 1. yaşını kutladı.

"Keşif dolu nice yıllara yavru!"

Özpirinççi, geçtiğimiz gün 1'inci yaşına giren kızının doğum gününü kutladı. 3.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kızıyla çekilen videolarını yayınlayan ünlü isim, paylaşımına; "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru!" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ozge Ozpirincci (@ozpirincci)'in paylaştığı bir gönderi

Özpirinçci'nin 41 bine yakın beğeni alan gönderisine Burcu Biricik, Ece Sükan, Roja Demirer, Başak Dizer, Demet Evgar, Müge Boz ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

"Keşke kızıma Üzüm koysaydım"

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenen oyuncu, Tatlıtuğ ve modacı eşi Başak Dizer’in dünyaya gelen oğullarına Kurt Efe ismini verdiği hatırlatılması üzerine; "Kurt Efe gayet tatlı, güzel bir isim. Keşke ben de Üzüm koysaydım diye düşünüyorum. Ama Mercan ismi kızıma çok yakıştı” ifadelerini kullanmıştı.

Setlere ne zaman döneceği sorulan Özpirinçci, "Şu anda çalışmak değil, önceliğim Mercan. Belli de olmaz. Gelen iyi bir teklif olduğunda Mercan da benimle sete gider gelir” açıklamasını yapmıştı.