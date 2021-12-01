Özge Özpirinçci'nin kızına verdiği isim belli oldu

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk 30 Kasım 2021'de saat 15:17'de bebeklerini kucaklarına aldı... (Haberin ayrıntıları için Özge Özpirinçci anne oldu haberimize bakabilirsiniz)

Özpirinçci daha önceden kızı için Üzüm ismini düşünmüştü fakat Burak Yamantürk bu fikre karşı çıkmıştı: "Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer".

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızlarına Mercan adını verdiği belirtiliyor...