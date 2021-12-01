Özge Özpirinçci'nin kızına verdiği isim belli oldu
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün 30 Kasım'da bebek heyecanı yaşadı. Çiftin bebeklerine koyacakları isim merak konusu olmuştu... Bir dönem kızına Üzüm ismini vermek isteyen Özpirinçci 'veto' yediğini söylemişti... Özpirinçci'nin bebeğine Mercan ismini verdiği belirtiliyor.
Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk 30 Kasım 2021'de saat 15:17'de bebeklerini kucaklarına aldı... (Haberin ayrıntıları için Özge Özpirinçci anne oldu haberimize bakabilirsiniz)
Özpirinçci daha önceden kızı için Üzüm ismini düşünmüştü fakat Burak Yamantürk bu fikre karşı çıkmıştı: "Hamile kalınca telefonuma bir aplikasyon yükledim. Orada dedi ki, ‘Sizin bebeğiniz şimdi bir üzüm tanesi kadar’. O an kızımın adı Üzüm olsun istedim. Ama veto yedim. Burak istemedi. Şimdi 2-3 isim daha var aklımda. Çok zormuş meğer".
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızlarına Mercan adını verdiği belirtiliyor...