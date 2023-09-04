Özge Özpirinçci'nin 'Sandık Kokusu'ndaki partneri belli oldu

O3 Medya'nın Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun hazırlıkları sürüyor. Dizide başrol Özge Özpirinçci'nin partneri belli oldu.

Özge Özpirinçci'nin 'Sandık Kokusu'ndaki partneri belli oldu

Özge Özpirinçci, ara verdiği ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda O3 Medya’nın yeni sezon için hazırladığı Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı ‘Sandık Kokusu’ adlı dizi için anlaşma imzalayan oyuncu Özpirinçci’ye başrolde eşlik edecek isim merak konusu olmuştu. Cast çalışmaları devam eden dizinin erkek başrol oyuncusu belli oldu.

Metin Akdülger kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya‘yla başrol oynadığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra 'Sandık Kokusu' için hazırlık yapmaya başlayacak. 

Özge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu! 'Sandık Kokusu' dizisiyle setlere dönüyorPlusÖzge Özpirinçci'nin yeni adresi belli oldu! 'Sandık Kokusu' dizisiyle setlere dönüyor

 