Özge Özpirinçci'nin 'Sandık Kokusu'ndaki partneri belli oldu

Özge Özpirinçci, ara verdiği ekranlara geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda O3 Medya’nın yeni sezon için hazırladığı Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu kaleme aldığı ‘Sandık Kokusu’ adlı dizi için anlaşma imzalayan oyuncu Özpirinçci’ye başrolde eşlik edecek isim merak konusu olmuştu. Cast çalışmaları devam eden dizinin erkek başrol oyuncusu belli oldu.

Metin Akdülger kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya‘yla başrol oynadığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra 'Sandık Kokusu' için hazırlık yapmaya başlayacak.