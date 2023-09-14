Özge Özpirinçci'nin yeni tarzı göz kamaştırdı

Genellikle sade ve doğal tarzıyla görmeye alıştığımız oyuncu Özge Özpirinçci, son yayınladığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Uzun zamandır sade ve doğal tarzına alıştığımız Özpirinçci, bambaşka bir stille çıktı karşımıza.

'VE TANRI KADINI YARATTI'

Ünlü oyuncunun fotoğrafları 50 binin üzerinde beğeni alırken yeni tarzına birçok yorum geldi. 'Ve tanrı kadını yarattı', 'yandı buralar', 'yeni saçların harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.