Özge Törer’den, Kuruluş Osman’a duygusal veda: "Senden çok şey öğrendim"

Altı sezon boyunca "Kuruluş Osman" dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, diziden ayrılışını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Törer, Bala Hatun'un kariyerinde ve hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları keşfettim"

Törer'in sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hikayemiz 2019’da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum..

Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri yaşatmak başka, tarihi önemli bir şahsiyete hayat vermek çok başka.. Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları keşfettim, derdini sevincini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım; iyi ki sen Bala’m..

Bu hikayenin bir parçası olmama ve en kıymetlisi Bala Hatun’un mücadelesini omuzlarımda taşımama duyduğunuz inanç için size çok teşekkür ederim sevgili @mehmetbozdag ve @aslizeyneppekerbozdag Bu sorumluluğu almak hiç kolay değildi fakat acısıyla, tatlısıyla her şey çok güzeldi..

İlk günden bu yana desteğini, saygısını esirgemeyen sevgili partnerim @burakozcivit bu yolculuk için çok teşekkür ederim.

Kaydı kestikten sonra “Niye gülüyorsun Özge?” diye gülen gözlerle bakıp soran, başından beri güveniyle destek olan canım hocam @_ahmet_yilmazz ve bunu da yaparız neler yapmadık dediğimiz yolda keyifle ilerlediğimiz güzel hocam @demarke kocaman tebessümle size teşekkür ediyorum .. İşimizin gizli kahramanları ve anılar çok, hepsini yazamasam da hakkınızı helal edin..

Son olarak bize evlerini, kalplerini açıp kucaklayan can seyircimiz, sizin sevginiz en değerlisi..Bu hikayede sizinle tanış oldum, birlikte güldük ağladık , daha nice hikayelerde yüreğinize misafir olmak dileğiyle, var olun."

"Kuruluş Osman" dizisinin yeni sezon hazırlıkları, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in ayrılığıyla birlikte tamamen yeni bir yöne evrildi. Bu beklenmedik gelişme, senaryoda büyük değişikliklere yol açarken, oyuncu kadrosunu da derinden etkiledi.

Dizide yaşanacak zaman atlaması kararı, dizinin önemli karakterlerinden Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer'in de kadrodan ayrılmasına neden oldu. Böylece, hem hikaye örgüsü hem de ana karakterler açısından köklü bir dönüşüm süreci başladı.