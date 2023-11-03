Özge Ulusoy uzun saça veda etti: Yeni yaşım yeni saçım
Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan Özge Ulusoy, geçtiğimiz hafta 41 yaşına bastı. Yeni yaşında radikal bir değişime giden ünlü manken, uzun saçlarına veda etti.
28 Ekim’de 41. yaşını kutlayan manken ve sunucu Özge Ulusoy, yeni yaşına girdikten sonra yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.
"YENİ YAŞIM YENİ SAÇIM"
Kuafördeki imaj değişikliğini 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan Özge Ulusoy, "Yeni yaşım yeni saçım" notunu yazdı. Özge Ulusoy'un yeni imajı Pınar Altuğ ve Demet Şener'den tam not aldı.
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Diğer yandan Özge Ulusoy, geçtiğimiz yıl babasını kaybetmenin acısını yaşamıştı. Manken Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'u 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.