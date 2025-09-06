Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı pişti oldu

Hacı Sabancı'nın eski sevgilisi Özge Ulusoy ile annesi Arzu Sabancı, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu. İkilinin aynı kıyafetle poz vermesi takipçilerin gözünden kaçmadı.

1 / 5
Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı pişti oldu - Resim : 1

Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, uzun bir süre boyunca gündemi meşgul eden bir ilişki yaşamıştı. İş insanı Hacı Sabancı ile manken ve oyuncu Özge Ulusoy, 2011 yılında başlayan ilişkilerini 2017 yılında sonlandırdı.

2 / 5
Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı pişti oldu - Resim : 2

O dönem magazin basınının en çok konuştuğu çiftlerden biriydiler. Ayrılıkları da tıpkı ilişkileri gibi büyük yankı uyandırmıştı.

3 / 5
Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı pişti oldu - Resim : 3

Özge Ulusoy, paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.

4 / 5
Özge Ulusoy ve Arzu Sabancı pişti oldu - Resim : 4

Aynı gün Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da aynı elbiseyi tercih ederek sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı