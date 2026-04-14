Özge Ulusoy’dan samimi itiraf: Benim hamurum ünlü olmaya müsait değil

Yirmi üç yıllık meslek hayatı boyunca sayısız defilede yer alan Özge Ulusoy, dışarıdan görünen ışıltılı dünyanın ardındaki psikolojik süreçlere değindi. Profesyonelliğin, kişisel duyguların önüne geçtiği anları vurgulayan model, kaygı sorunlarıyla nasıl başa çıktığını şu sözlerle ifade etti:

Kendimi mutsuz hissettiğim anlarda bile podyumda devleştiğim defileler oldu.



"HALA ANKSİYETE SORUNU YAŞIYORUM"



Hala bu süreçlerin devam ettiğini belirten ünlü isim, karakterindeki hassasiyeti ve zamanın bu durum üzerindeki etkisini şu cümlelerle aktardı:

Hala anksiyete sorunu yaşıyorum. Genel olarak gergin biriyim. Çok düşünüyorum ama yaş ilerledikçe biraz daha rahatladım gibi.





"EN ÇOK KENDİME ACI ÇEKTİRDİM"



Eleştirilere ve kamuoyundaki algılara karşı duyarlılığını gizlemeyen Ulusoy, tanınmış biri olmanın getirdiği manevi yükü samimiyetle anlattı. Kendi iç dünyasında yaşadığı zorlukları ve haksız eleştirilerin kendisindeki karşılığını şu sözlerle dile getirdi:

Benim hamurum ünlü olmaya müsait değil aslında. Hakkımda yanlış bir şey söylendiğinde çok üzülüyorum, çok kırılıyorum. En çok kendime acı çektirdim. İçimde çok ağır yaşadım.

"SADE VE KAPALI ŞIKLIĞI DAHA ÇEKİCİ BULUYORUM"

Bu içsel yolculuğun yanı sıra, stil ve estetik anlayışının da yıllar içinde evrildiğini belirten Ulusoy, kadınlık ve çekicilik kavramlarına artık daha farklı bir pencereden bakıyor:

Eskiden daha gösterişli olmayı dişi bulurdum. Şimdi sade ve kapalı bir şıklığı daha çekici buluyorum.





"ARTIK HERKES SOSYAL MEDYA İÇİN GİYİNİYOR"



Özge Ulusoy, günümüz moda dünyasının tüketim alışkanlıklarına dair de dikkat çekici bir tespitte bulundu. Özellikle yüksek bütçeli kıyafetlerin ve lüks görünümlerin arka planındaki işleyişi şu sözlerle özetledi:

Lüks kıyafetlerin çoğu kiralık. Artık herkes sosyal medya için giyiniyor. Ama bence kadınlar en çok kadınlar için giyiniyor.



