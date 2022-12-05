Özge Ulusoy'un acı günü: Yeniden kavuşuncaya denk

Özge Ulusoy'un büyük acısı... Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, dün Ankara Çankaya'da karşıdan karşıya geçerken bir cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki Ulusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ani ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"YENİDEN KAVUŞUNCAYA DEK..."

Özge Ulusoy babasının fotoğrafını paylaştı, "Yeniden kavuşuncaya dek..." notunu düştü.

"TÜM DOSTLARA TEŞEKKÜRLER"

Özge Ulusoy, babasının cenaze programını duyurdu; "Arayan soran tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Babacığıma güzel dualarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum" mesajını yayınladı.

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