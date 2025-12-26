Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Prag pozları

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, yeni yıl öncesi tatile çıktı. Çift çıktıkları Prag tatilinden pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Özge Çolak

Magazin dünyasının sevilen çifti Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, yeni yıl coşkusunu Avrupa'nın en romantik şehirlerinden biri olan Prag'da karşılıyor.

İlişkilerini genellikle sessiz sedasız yaşamayı tercih eden ikili, bu kez kural bozarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, şehrin simgelerinden olan Karl Köprüsü (Charles Bridge) ve Eski Şehir Meydanı'nda el ele pozlar verdi. 

Çiftin Prag'ın soğuk havasına rağmen sergiledikleri kış şıklığı ve birbirlerine bakışları, hayranlarından tam not aldı.