Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç'tan Prag pozları
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Özgü Kaya, yeni yıl öncesi tatile çıktı. Çift çıktıkları Prag tatilinden pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
1 / 5
Magazin dünyasının sevilen çifti Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, yeni yıl coşkusunu Avrupa'nın en romantik şehirlerinden biri olan Prag'da karşılıyor.
2 / 5
İlişkilerini genellikle sessiz sedasız yaşamayı tercih eden ikili, bu kez kural bozarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
3 / 5
Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç, şehrin simgelerinden olan Karl Köprüsü (Charles Bridge) ve Eski Şehir Meydanı'nda el ele pozlar verdi.
4 / 5
Çiftin Prag'ın soğuk havasına rağmen sergiledikleri kış şıklığı ve birbirlerine bakışları, hayranlarından tam not aldı.