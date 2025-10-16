Özgü Kaya, Victoria'a Secret defilesinde! Tarzı beğeni topladı

Şu sıralar popçu Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Özgü Kaya, dünyaca ünlü moda etkinliği Victoria's Secret Show 2025'i izleyen davetliler arasında yer aldı. Kaya, etkinlikte tercih ettiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Özge Çolak

"Üç Kız Kardeş" dizisiyle yıldızı parlayan ve popçu Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Özgü Kaya, dünyaca ünlü Victoria's Secret Show 2025'te davetli olarak yerini aldı ve Türkiye'yi temsil etti.

New York sokaklarında defile öncesi pozlar veren güzel oyuncu, sade ancak çarpıcı tarzıyla beğeni topladı. Saçı, makyajı ve iddialı seçimiyle tam not alan Kaya, özellikle siyah, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. 

Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu Özgü Kaya, Victoria's Secret Show 2025 moda etkinliğinde giydiği göz alıcı elbisenin tasarımcısını da ortaya çıkardı.  

Kaya, siyah, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli iddialı elbisesiyle göz doldururken, bu kıyafetin Salih Balta imzası taşıdığı belirtildi. Türk tasarımcıya ait bu seçim, oyuncunun tarzıyla tam not almasını sağladı.