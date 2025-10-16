Özgü Kaya, Victoria'a Secret defilesinde! Tarzı beğeni topladı

"Üç Kız Kardeş" dizisiyle yıldızı parlayan ve popçu Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Özgü Kaya, dünyaca ünlü Victoria's Secret Show 2025'te davetli olarak yerini aldı ve Türkiye'yi temsil etti.