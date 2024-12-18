Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi
Oyuncu Özgü Kaya, adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak özel konuk olarak Dubai'ye gitti. Kaya’nın fotoğrafını gören takipçileri Kendall Jenner’a benzetti.
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Üç Kız Kardeş dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgü Kaya, adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak özel konuk olarak Dubai'ye gitti.
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Kaya, L’Official Arabia ve Bayou Villas tarafından Dubai’de düzenlenen etkinliğe özel konuk olarak davet edildi.
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Dubai’yi gezen ve kırmızı elbisesiyle fotoğraflar çektiren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaya’nın fotoğrafını gören takipçileri Kendall Jenner’a benzetti.
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