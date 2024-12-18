Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi

Oyuncu Özgü Kaya, adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak özel konuk olarak Dubai'ye gitti.  Kaya’nın fotoğrafını gören takipçileri Kendall Jenner’a benzetti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi - Resim : 1

Üç Kız Kardeş dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgü Kaya, adını dünya çapında duyurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak özel konuk olarak Dubai'ye gitti. 

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Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi - Resim : 2

Kaya, L’Official Arabia ve Bayou Villas tarafından Dubai’de düzenlenen etkinliğe özel konuk olarak davet edildi. 

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Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi - Resim : 3

Dubai’yi gezen ve kırmızı elbisesiyle fotoğraflar çektiren ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaya’nın fotoğrafını gören takipçileri Kendall Jenner’a benzetti.

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Özgü Kaya yeni pozlarını paylaştı! Kendall Jenner’a benzetildi - Resim : 4