Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç paylaşımı

Geçtiğimiz haziran ayında yeni bir aşka yelken açan Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, aşkı doludizgin devam ediyor. Çift geçtiğimiz ay ilk kez kameraların karşısına çıkmış ve el ele görüntülemişti.

SAHNEDE SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Beş aydır gözlerden uzak sürdükleri ilişkilerini ilan eden çiftten sürpriz hamle geldi. Murat Dalkılıç'ı sahnede izlemeye giden Özgü Kaya'da paylaşım geldi.

Sevgilisinin sahneden karesini kalp emojisi koyarak paylaşan Özgü Kaya, sosyal medyada ilk paylaşımı yaparak aşkını ilan etmiş oldu.