Özgü Kaya'dan Murat Dalkılıç'a romantik sürpriz

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 43'üncü yaşını kutladı.

ÖZGÜ KAYA'DAN SÜRPRİZ

Şarkıcının geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'dan romantik bir sürpriz geldi.

TEKNE PARTİSİ ORGANİZE ETTİ

Kaya, oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv'un da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da bir teknede parti organize etti.

Kutlama için özel olarak tasarlanan tişörtleri giyen ekip, teknede objektif karşısına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oyuncu, organizasyondan renkli anları sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.