Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu

Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Özgü Kaya son olarak Güzel Aşklar Diyarı ile izleyici ile buluşmuştu. Kaya, dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye karar verdi.