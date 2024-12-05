Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu

Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasına katılan ünlü oyuncu Özgü Kaya, fileden elbisesi ile sosyal medyada gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu - Resim : 1

Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Özgü Kaya son olarak Güzel Aşklar Diyarı ile izleyici ile buluşmuştu. Kaya, dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye karar verdi. 

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Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu - Resim : 2

Özgü Kaya dün akşam Victoria's Secret'ın 10. yıl kutlamasına katıldı. Geceye ÉNNUSH imzalı fileden elbisesiyle katılan ünlü oyuncu iddialı tarzıyla beğeni topladı.   

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Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu - Resim : 3

Geceye hazırlanırken Ünal Avcı'nın çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu - Resim : 4