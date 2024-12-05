Özgü Kaya'nın, Victoria's Secret gecesindeki stili gündem oldu
Victoria Secret'ın 10. yıl kutlamasına katılan ünlü oyuncu Özgü Kaya, fileden elbisesi ile sosyal medyada gündem oldu.
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Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Özgü Kaya son olarak Güzel Aşklar Diyarı ile izleyici ile buluşmuştu. Kaya, dizisinin erken final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye karar verdi.
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Özgü Kaya dün akşam Victoria's Secret'ın 10. yıl kutlamasına katıldı. Geceye ÉNNUSH imzalı fileden elbisesiyle katılan ünlü oyuncu iddialı tarzıyla beğeni topladı.
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Geceye hazırlanırken Ünal Avcı'nın çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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