Özgü Namal, 10 yıl aradan sonra setlere dönüyor

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi başarılı dizilerin yıldızı Özgü Namal, 10 yıl sonra televizyon ekranlarına geri dönmenin hazırlıklarını yapıyor. 2015 yılından sonra hiçbir televizyon ya da sinema projesinde yer almayan ünlü oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ederek İstanbul'u terk etmişti.

10 YIL SONRA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugüne kadar birçok yapımcıyı reddeden ve dizi projelerini reddeden Özgü Namal'ın fikrini değiştirdiği söyleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.

2020 YILINDA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ünlü oyuncu eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmiş ve İstanbul'a çocuklarıyla dönüş yapmıştı.