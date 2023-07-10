Özgü Namal: 5 dakikada her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti

Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirmişti. Namal'ın eşi 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Namal, kaybettiği eşiyle ilgili ilk kez konuştu.

SAHNEDE KONUŞMA YAPTI

Yeni dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede çılgınlar gibi eğlenen güzel oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

"HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Özgü Namal konuşmasında eşinin anı kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.