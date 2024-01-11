Özgü Namal ve 6 aylık sevgilisi Mehmet Ferman Doğan ayrıldı

2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, uzun bir aradan sonra turizm işiyle uğraşan Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Evliliği süresinde oyunculuğa ara veren Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle uzun bir süre sonra tekrar izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak ünlü oyuncu bugün ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

'HOŞÇAKAL İKİ GÖZÜM'

Mehmet Ferman Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu. Doğan, "Hoşçakal, iki gözlüm hoşçakal. Allah yar ve yardımcın olsun" diyerek, ayrıldığını açıkladı.