Özgü Namal'ın festivaldeki Türkiye yanıtı gündem oldu: "Zorunluluk değil, tercih!"

76. Berlin Film Festivali’nde "En İyi Oyuncu Performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterilen Özgü Namal, "Sarı Zarflar" filminin söyleşisinde Türkiye üzerine kendisine yöneltilen bir soruyu düzelterek verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Filmin Türkiye’de çekilemediği için mi Almanya’nın tercih edildiği yönündeki soruya deneyimli oyuncu, bu durumun bir mecburiyetten değil sanatsal bir tercihten kaynaklandığını belirterek yanıt verdi.

Namal, projenin Türkiye'de sergilenemeyecek veya çekilemeyecek bir nitelikte olmadığını, hikaye gereği Berlin ve Hamburg'un da birer karakter olarak kurguya dahil edildiğini vurguladı. Performansının coğrafyaya göre değişmeyeceğini ifade eden oyuncu, yönetmen İlker Çatak’ın Almanya’daki atmosfere olan hakimiyetiyle oyuncuların getirdiği Türk enerjisinin birleşmesinin ortaya eşsiz bir sinerji çıkardığını dile getirdi.

Festivalde Özgü Namal’ın yanı sıra Melisa Sözen de hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlendiği "Roya" filmiyle yer alarak Türk sinemasını uluslararası arenada temsil ediyor. Melisa Sözen’in siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen İranlı bir öğretmenin hikayesini anlatan filmi Panorama bölümünde prömiyer yapmaya hazırlanırken, Özgü Namal’ın başrolü Tansu Biçer ile paylaştığı "Sarı Zarflar" ise siyasi baskılarla işlerini kaybeden sanatçı bir çiftin sarsılan evliliklerine odaklanıyor.

Her iki oyuncunun da toplumsal ve siyasi derinliği olan projelerle Berlin’de yer alması, Türk oyuncuların küresel sinemadaki güçlü duruşunu bir kez daha kanıtlarken, Özgü Namal’ın ödül kürsüsündeki şansı festivalin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.