Özgün: Ediz doğduğunda 'niye ben' diye sordum!

Katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Özgün'e oğlu Ediz ile yaşadıklarıyla ilgili, "Nasıl bu kadar çabuk atlattın?" sorusu yöneltildi. Özgün ise, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜN: İNSAN 'NİYE BEN?' DİYE SORUYOR

Özgün, "Bazı şeyler demleniyor, dışarıdan kendini görmek zaman alıyor. Vicdan sahibi bir insanım, eşimi çok seviyorum. Öyle bir durumla karşılaşınca insan ister istemez 'Niye ben?' diye soruyor. Ben de onu sormuştum sonra kendimden çok utandım" itirafında bulundu.

"BİR GÜNAH MI İŞLEDİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

43 yaşındaki popçu, "Sanki insan şey gibi düşünüyor; 'Ben günah mı işledim, hata mı yaptım ki?' Sonra tevekkül giriyor. 'Toparlanacağız, kabul edeceğiz bu durumu, ya da savrulacağız' dedim" ifadelerini kullandı.