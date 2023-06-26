Sağlık Bakanı, Özkan Uğur’un sağlık durumunu paylaştı

Bir süredir lenf kanseri ile mücadele eden Özkan Uğur’un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sevenleri dualarını eksik etmezken, ünlüler de Özkan Uğur için iyi dileklerini ileterek Özkan’a dua isteğinde bulunuyorlar Müzisyenin sevenleri iyileşeceği günü dualarla bekliyor ve son durumu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur’un sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bakan Koca: Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" diyerek açıklamada bulundu.