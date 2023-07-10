Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu

MFÖ grubunun usta sanatçısı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmişti. Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.

Uğur'un cenaze töreni salı günü

Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.

Uğur’un naaşının 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.