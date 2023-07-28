Özkan Uğur'un ölümünün ardından Fuat Güner'den duygulandıran paylaşım

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur’un uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 8 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Yıllardır beraber sahne aldıkları grup arkadaşının ölümüyle kahrolan MFÖ üyelerinden Fuat Güner, Instagram hesabından duygularını dile getirdi.

“Sonsuza dek birlikteyiz kardeşim”



Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner’in eski fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda Güner şu ifadeleri yazdı:

"17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak…" ifadelerini kullandı.

"Biz en zoru başardık"

Fuat Güner, daha sonra sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Biz en zorunu başardık Özkan'ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."