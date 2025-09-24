Özlem Yıldız ameliyat oldu

Özlem Yıldız, operasyon geçirdi. İki yıldır turizmci Mete Vardar ile aşk yaşayan sunucu, fıtık ameliyatı oldu.

"ŞİMDİ İYİLEŞME ZAMANI"

Yıldız; "Sağlıkla ilgili aile olarak geçirdiğimiz zorlu sürece benimki de eklendi. Şimdi iyileşme zamanı" dedi.

2005'te Sinan Serter ile evlenen Özlem Yıldız, 2013'te boşanmıştı. Yıldız'ın bu evlilikten Demir isminde oğlu dünyaya gelmişti.