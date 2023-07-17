Özlem Yıldız'dan oğluna yapılan 'çirkin' yoruma tepki

2013 yılında Sinan Serter ile evliliğini bitiren ve bu evlilikten Demir adında bir oğlu bulunan Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün oğluyla bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisinin oğlu için 'çirkin' yorumunda bulunması ünlü sunucuyu çok sinirlendi.

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" şeklindeki yorumuna tepki gösteren Yıldız, şu ifadeleri kullandı: "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin."