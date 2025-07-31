Ozzy Osbourne'un cenaze törenine binlerce hayranı katıldı

Geçen salı 76 yaşında hayatını kaybeden Ozzy Osbourne, büyüdüğü ve 1968’de Black Sabbath grubunun kurulduğu Britanya’nın Birmingham kentinin sokaklarında toplanan hayranlarının da katıldığı bir törenle defnedildi.

Osbourne’un cenazesini taşıyan araç hayranlarınca ‘Ozzy, Ozzy, Ozzy, oi, oi, oi’ tezahüratlarıyla karşılandı.

Osbourne ailesini taşıyan altı araç da cenaze aracını takip etti.

"O BİR BIRMINGHAM ÇOCUĞUYDU"

Belediye başkanı Zafar Iqbal, “Ozzy bir müzik efsanesinden çok daha fazlasıydı; o bir Birmingham çocuğuydu. Bu anın hayranları için ne kadar önemli olacağını biliyoruz” dedi.