Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri'nin en beğenilen kırmızı halı görünümleri
Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri 2026, kırmızı halıda öne çıkan stil seçimleriyle dikkat çekti. Miley Cyrus, Kate Hudson ve Elle Fanning gibi ünlü isimlerin ödül töreni görünümlerine gelin yakından bakalım!
Palm Springs Uluslararası Film Ödülleri 2026’da kırmızı halı, sade ama dikkat çeken stil tercihleriyle karşımıza çıkıyor... Cesur moda seçimleri ve klasik şıklığın bir araya geldiği gecede, Hollywood’un öne çıkan isimlerinin ödül sezonu için seçtiği görünümleri mercek altına aldık!
ELLE FANNING
Elle Fanning, Palm Springs Uluslararası Film Festivali Ödülleri 2026’ya vintage bir Nettie Rosenstein Couture elbiseyle katıldı.
MILEY CYRUS
Miley Cyrus, cumartesi günü törene Tom Ford takım elbisesiyle katıldı. Siyah ceketi ve derin yakalı üstü ile şık bir görünüm sergiledi. Takımı; siyah pantolon, sivri burun topuklular, siyah güneş gözlüğü ve birkaç gümüş yüzükle tamamladı.
KYLIE JENNER
Kylie Jenner, sevgilisi Timothée Chalamet’in Marty Supreme filmiyle Spotlight Award kazandığı festivale destek vermek için kırmızı halıya çıktı. Jenner, etkinlikte kendisi için tasarlanmış ışıltılı, koyu turuncu Ludovic de Saint Sernin elbisesiyle yer aldı.