Pankreas kanseri olduğunu açıklayan Tanyeli dua istedi

Tanyeli bir süre önce vücudunda beş buçuk santim büyüklüğünde kist bulunduğunu duyurmuş ve tedavi görmeye başlamıştı. Tanyeli şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile pankreas kanseri olduğunu açıkladı. Sevdiklerine seslenen Tanyeli, yanında olan ünlü dostlarına teşekkür etti. Sevenlerinin, takipçilerinin dualarını istedi. İşte Tanyeli’nin sözleri:

O güzel mesajlarınızdan Allah razı olsun. Evet, pankreas kanseri tanısı konuldu. Bütün sanat camiasındaki dostlarıma; bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. O kadar kıymetli ki benim için... Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıyorsunuz ve bana yazıyorsunuz. Zaman bir hazinedir. Allah, razı olsun. Allah, tuttuğunuzu altın etsin. Hakkınızı helal edin. Dostlarıma çok teşekkür ederim. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Bana çok moral oldu. Saçlar biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk... Arada peruk kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bunu siz söylemeyi borç bildim. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var. İsyan ettiğiniz her şey bir sınav...