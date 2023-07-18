Pankreas kanseri teşhisi konulan Tanyeli son durumunu anlattı

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan eski oryantel Tanyeli'ye pankreas kanseri teşhisi konulmuş ve hızlıca tedaviye başlanmıştı. Avustralya'da yaşayan ve tedavi sürecine orada devam eden Tanyeli, saçlarını kazıttı.

Tanyeli o anları takipçileri ile paylaştı. Ünlü oryantal, Seda Sayan ile Safiye Soyman'ı etiketlediği videoya "Bugün yeniden başlıyoruz" notunu düştü.

'SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMA KULLANIYORUM'

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tanyeli şu sözlerle videosunu paylaştı:

"Biliyorsunuz iki gün önce çıkacaktım ama iyi beslenemediğim söylendi. Beni besliyorlar sağ olsunlar. Bugün son serumumu alıyorum. Son iki üç gün zordu benim için. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Kusura bakmayın çok bakımlı çıkmak isterim karşınıza ama durumlar böyle. Yine de saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Çünkü uygulama kullanmazsam cildim biraz daha sarı olabilir. Saçlar o kadar önemli değil, önemli olan sağlık olsun. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbirine dönemedim. Gerçekten çok ama çok zordu. Kafamı kaldıramadım. Neyse şikayet yok, şükür var. Allah büyük."