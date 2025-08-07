Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’tan hastane odasından paylaşım

"Sihirli Annem" dizisindeki Perihan teyze karakteriyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri hastalığıyla ilgili son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanede tedavisi devam eden Onat, fotoğrafına "Tedavi günleri" notunu düştü.

Daha önce katıldığı "Aramızda Kalmasın" programında hastalığı ve tedavi süreci hakkında samimi açıklamalarda bulunan Gül Onat, ailesinde kanser hastalığı olduğunu ve bu yüzden düzenli kontroller yaptırdığını belirtmişti.

Onat, ameliyat kararını ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor bunu alırım dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum.''