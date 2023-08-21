Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli: Herkes para peşine düştü

Tesadüf eseri pankreas kanseri olduğunu öğrenen Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli hemen hastaneye yattı. Haftanın üç günü kemoterapi alan ünlü oryantal, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi zorlukları anlattı.

DUYGUSAL OLARAK İYİ DEĞİLİM

Adını kullanıp yardım gecesi düzenleyen dostlarına sitem eden Tanyeli, "Ben kimseden böyle bir talepte bulunmadım, bana gelen para da yok" dedi.

Yaşadığı büyük hayal kırıklığı yüzünden iki haftadır zor günler geçiren ünlü oryantal içini sevenlerine döktü:

"Çok zor iki hafta geçti. Kemoterapinin etkisi ilk defa bu kadar uzun sürdü. Son tahliller daha çıkmadı. İki gündür kendimdeyim, enerjim var. Üç gün üç gece kemoterapi alıyorum. Yan etkileri de iki gün sürüyor toplam beş gün hastanede yatıyorum. Bu sefer ağır geçti, duygusal olarak da iyi değildim, ondan kemoterapi yordu. 2 haftadır hiçbir şey yapamadım. Çok mesaj aldım ama bu seferki yan etkiler çok ağır oldu. Bu gibi hastalıklarda moralin motivasyonun yerinde olacak. Ama insanların düşüncesizliklerinden, bu hastaları vebalı gibi görüyorlar en yakın dostların en uzak kalıyor. En uzak kalan bir an da en yakının oluyor...

BANA GELEN BİR DESTEK YOK

Geçtiğimiz iki hafta boyunca beni çok üzen şeyler oldu. Bundan dolayı kemoterapi biraz ağır geçmiş olabilir.

Kelimelerime dikkat etmek istiyorum, içlerinde çok yakın olduğum 35 yıldır kardeşim gibi gördüm sanatçı dostum da olduğu için bu konuda iyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler. Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var onun iyi niyetimden şüphem yok. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin.

HERKES PARA PEŞİNE DÜŞTÜ

Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. ‘Tanıdığım’ dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor... Nerede bu para, kim de bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları... Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana ‘çekil’ dedi. “Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak” dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek...

ÇOK HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM

Herkes ‘Tanyeli çok büyük para topladı” diyor. Nerede bu para? Ben de yok çünkü! Dostlarım böyle bir destek gelmesinden çok memnun olurdu. Çok hazırlıksız yakalandım, çalışmıyorum. Hayatımız Avustralya’da dolayısıyla bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bu geceyi duyan bende çok büyük para var sanıp telefon açmaya başladılar..."