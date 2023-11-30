Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama

Bir döneme damga vuran ünlü dansçı Tanyeli, haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Küba'daki tedavi sürecinin ardından tekrar İstanbul'a dönen ünlü isim, iki gün önce ameliyat olacağını duyurmuştu. Tanyeli, ameliyattan sonra son sağlık durumunu anlattı.

8 HAFTA SONRA BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanyeli, ameliyatın iyi geçtiğini söyledi: "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri.

Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı.”