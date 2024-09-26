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Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum
Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşa Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı. Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Oryantel Tanyeli, yakalandığını tesadüfen öğrendiği pankreas kanseriyle bir süredir mücadele ediyor.
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Uzun süredir tedavi gören Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı.
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Ameliyathaneye sedyeyle götürülen Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Duygusal anlar yaşayan Tanyeli, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum.