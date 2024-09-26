Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum

Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşa Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı. Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum - Resim : 1

Oryantel Tanyeli, yakalandığını tesadüfen öğrendiği pankreas kanseriyle bir süredir mücadele ediyor.

2 / 5
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum - Resim : 2

Uzun süredir tedavi gören Tanyeli, yeni bir operasyona daha alındı. 

3 / 5
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum - Resim : 3

Ameliyathaneye sedyeyle götürülen Tanyeli, o anların videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

4 / 5
Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, bir ameliyat daha oldu: Başarıyla çıkacağıma inanıyorum - Resim : 4

Duygusal anlar yaşayan Tanyeli, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben hazırım, gidiyorum. İnşallah, sağlıklı sıhhatli bu minik operasyondan da başarıyla çıkacağıma inanıyorum. Çünkü doktorlarımıza çok güveniyorum.