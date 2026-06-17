Panter Emel lakaplı oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Türk sinemasının altın çağlarına damga vuran, sadece oyunculuğuyla değil, hayvan hakları konusundaki sarsılmaz, cesur duruşuyla da hafızalarımıza kazınan Emel Yıldız (namıdiğer ‘Panter Emel’), 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1950'li yılların sonunda adım attığı sinema yolculuğunda pek çok unutulmaz yapımda rol alan ve sinemadan sonra ömrünü patili dostlarımızın haklarını savunmaya adayan usta sanatçının vefatı, hem sanat dünyasını hem de sevenlerini derinden sarstı.

İşte Yeşilçam’ın efsane ismi Panter Emel’in hayatı, biyografisi ve sinema dünyasındaki izleri...

EMEL YILDIZ NEDEN VEFAT ETTİ?

Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok" dedi.

85 yaşında hayatını kaybeden Emel Yıldız'ın, yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Yıldız'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

EMEL YILDIZ KİMDİR?

Emel Yıldız, 18 Mayıs 1941'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen ve ortaokuldan sonra usta müzisyenlerden çeşitli dersler alarak sahneye çıkan Emel Yıldız, 1959'da Feryat isimli filmle sinema oyunculuğuna başlar ve birçok filmde rol alır.

Türkân Şoray, o dönem oturdukları Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan Emel Yıldız ile Beyoğlu'ndaki bir film setine bir gün beraber gider ve Yeşilçam'a adım atar.

Oyunculuk kariyerinin ardından yıllar sonra televizyon ekranlarına hayvansever olarak çıkan Emel Yıldız, Panter Emel adıyla tanınır.

Özgür Hayat isimli haber yorum gazetesinin Panter'in Köşesi isimli köşesinde ve ilk ismi Öküz sonraki ismi Hayvan olan kültür-sanat dergilerinde 2000'li yılların başlarında insan, hayvan ve çevre konularında çeşitli yazıları yayınlandı.

Hayvan hakları konusunu kendi yöntemleriyle bir dönem televizyon ekranlarına taşımayı başaran ve Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız'ın günümüzde de hayvanlar yararına çeşitli çalışmalar yapıyordu.