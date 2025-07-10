'Para para para' şarkısıyla tanınan Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane şarkılarından 'Para Para Para!', 'Gönlüm Çok Zengin', 'Ne Haber' gibi eserlerle tanınan Rüçhan Çamay'dan gelen acı haber herkesi üzdü. Rüçhan Çamay'ın 94 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"SENSİZ ZOR GELECEK"

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Rüçhan Çamay’ın kızı Melike Demirağ üzücü haberi şu sözlerle paylaştı:

Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Çamay'ın cenazesi 11 Temmuz Cuma günü Zincirlikuyu Camii'sinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

HABABAM SINIFINDA TAKLİDİ YAPILDI

Usta sanatçının 'Ne Haber' adlı şarkısını Kemal Sunal, Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)'da söylemişti. Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filminde de 'Para Para Para' şarkısı çalmıştı.

İKİ ÇOCUĞU VAR

Rüçhan Çamay, 3 Aralık 1953'te yapımcı Turgut Demirağ ile evlenmiş, bu birliktelikten Muhteşem (1954) ve Melike Demirağ (1956) adında iki çocuğu olmuştu.

AMERİKA’DA TELEVİZYONA ÇIKAN İLK TÜRK SANATÇI

1953'te ABD’ye gitti, New York’taki Mezonette kulübünde sahne aldı ve CBS kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Türkiye’den televizyonda performans sergileyen ilk sanatçı oldu.

OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Rüçhan Çamay; 'Aşk ve Kin', 'Zorla Evlendik', Yuvamı Yıkamazsın' ve İstanbul Geceleri' adlı sinema filminde oyunculuk yapmıştı.