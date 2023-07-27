Paris Hilton, 450 Dolarlık Crocs Boots'larına sıkışıp kaldı

Paris Hilton 450 $’lık MSCHF x Crocs Sarı botlar için iş birliği yaptı ancak çekim sırasında ayakkabıları çıkaramadı. O komik görüntüler ise TikTok'ta paylaşıldı.

İnterneti sallayan ayakkabı için video çekimi sırasında, asistanı Hilton’un bacağına sıkışan hantal ayakkabıyı çıkarmaya çalışırken, Paris Hilton'un kontrolsüzce güldüğü görüldü.

'Sliving' kelimesiyle süslenmiş canlı sarı bir tulum giyen yıldızın kıyafeti, kampanya için modellediği sıra dışı ayakkabıları mükemmel bir şekilde tamamladı.

Eşsiz tasarımdan sorumlu olan MSCHF markası, bunu iki numunenin füzyonu olarak tanımlıyor, böylc dönüştürülmüş ve anında tanınabilir bir ürün ortaya çıkıyor. Bu yaratıcı ürün, Crocs'un kendine özgü delik desenini ve kayışını ikonik ‘büyük kırmızı çizme’ görünümüyle birleştiriyor.

"Yeni Crocs işbirliği internette tepkilere yol açıyor"

Crocs'un dahil olduğu en son işbirliği hakkında çıkan haberler, bazılarının dilinin tutulmasına neden olurken, bazıları da bu benzersiz konseptte mizah ve heyecana başvurdu.

Bir kişi, "Bu botlar çok aptal görünüyor ve onlardan nefret ettim... Nereden satın alabilirim?" diyerek karışık duygularını dile getirdi. Bu sırada başka bir kişi şakacı bir şekilde, "Delikler mi?! Bu harika bir haber! Big Red Boots'un bir basınç tahliye vanasına ihtiyacı vardı ve bu sorun çözüldü! Mühendislik ekibinizin sıkı çalıştığını görmekten memnunum."

Çizmeler için şimdiden büyük planları olan üçüncü bir kişi esprili bir şekilde, "Tanrım beni affet, çünkü bunlarla bahçıvanlık yapacağım" dedi. Başka bir kişi, tasarımı sevilen bir Nickelodeon karakterine benzeterek, "Sünger Bob’a rakip çıktı." dedi.

Bazıları, işbirliği için gerçek heyecanı dile getirdi ve bir kişi, "Bu iğrenç bir şey, sabırsızlanıyorum" diye haykırarak, heyecanla botların piyasaya sürülmesini beklediğini belirtti.

MSCHF hayranlarının çoğu markayla dalga geçmekten keyif alırken, bazı moda tutkunları daha az heyecanlıydı. Bir kişi, markanın önceki botlarıyla olan benzerliklerini dile getirerek, "Bu işbirliği için çok heyecanlandım, sırf ‘büyük bir kırmızı çizme’ kopyası ama çok daha aptalca."

Crocs işbirliğiyle ilgili söylentilerin ortasında, Paris Hilton, oğlu Phoenix’in altı aylık olmasını kutladı. Bu arada, Victoria Beckham'ın bu plastik çizmelerle ilgili fikrini değiştirdiği ortaya çıktı. 9 Ağustos'ta piyasaya sürülecek olan büyük boy çizmelerle poz verdiği bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Kendine özgü topuklu ayakkabılarıyla tanınan Posh, kıyafetinin geri kalanını siyah ve sade tutarken eksantrik botları özgüven ile kombinledi.

Yeni Crocs işbirliği kesinlikle çok çeşitli tepkilere yol açtı, bazıları ilginç tasarımı benimsedi, diğerleri daha geleneksel ayakkabı seçeneklerine sadık kalmayı tercih etti. Ürünün çıkış tarihi yaklaştıkça, halkın bu benzersiz parçaya nasıl tepki vereceğini görmek için beklemede kalın!