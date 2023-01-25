Paris Hilton anne oldu

41 yaşındaki iş kadını ve medya kişiliği ve kocası Carter Reum kısa süre önce birlikte ilk bebeklerini, karşıladı.

Yeni anne PEOPLE'a özel olarak "Anne olmak her zaman hayalim olmuştur ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Ailemizi birlikte kuracağımız için çok heyecanlıyız ve kalbimiz oğlumuz için sevgiyle dolup taşıyor." dedi.

Heyecan verici haberi salı günü Instagram hesabından paylaşan Hilton, bebeğin başparmağını tutarken çekilmiş yakın plan bir fotoğrafını yayınladı. "Zaten kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Aralık ayında PEOPLE ile yapılan bir röportajda, Love Rush kokusunun kurucusu , çiftin geçen yıl sonunda evlendikten sonra bebek sahibi olma planından bahsetmiş ve kendisinin ve Reum'un tüp bebek (IVF) sürecine 20'li yılların en yüksek döneminde başladığını paylaşmıştı. COVID -19 salgını.

PEOPLE'a "Dünya kapandığı için birkaç ay içinde gidip yapmaya başladık" dedi. "Bir aile kurmak istediğimizi biliyorduk ve 'Bu mükemmel bir zamanlama. Genellikle yılın 250 günü uçaktayım ve tüm yumurtaları stoklayıp hazırlayalım' dedim. bekleyen tonlarca var."