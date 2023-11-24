Paris Hilton, ikinci kez anne oldu

2021’de muhteşem bir düğünle evlenen Paris Hilton ve Carter Reum bu yılın ocak ayında da ilk oğulları Phoenix'i kucaklarına almıştı. Çift ikinci kez anne baba olma mutluluğunu yaşadı.

“KIZIM İÇİN MİNNETTARIM”

Paris Hilton bütün ailesinin bir araya toplandığı büyük Şükran Günü yemeği ve kutlamasından bol bol paylaşım yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapıp “Kızım London için minnettarım” yazdı. Paris Hilton bu notu pembe ve üzerinde kızının adı yazılı olan bebek kıyafeti paylaşıp yaptı.

Hilton, daha sonra TikTok hesabından da kızına ilişkin, "Prensesim geldi" diye yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Geçen yıl Ellen DeGeneres'in talk show programında iki ya da üç çocuk sahibi olmayı çok istediğini açıklayan Hilton, ayrıca bir kız çocuğu olduğunda London Marilyn Hilton Reum adını vereceğini söylemişti.

TAŞIYICI ANNE YOLUYLA DÜNYAYA GELDİ

Herkesten sır gibi sakladıkları oğullarının doğumunu sosyal medyadan veren Paris Hilton, ilk bebeği olduğunu annesi dahil herkesten saklamıştı. Paris Hilton ve Carter Reum’un 11 aylık oğlu Phoenix taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi. Paris Hilton hamile kalmasına engel bir durumu olmadığını ancak geçmişte çocuk aldırdığını ve doğum yapmaktan korktuğunu itiraf etmişti.