Paris Hilton, ilk kez bebeğinin fotoğrafını paylaştı

42 yaşındaki iş kadını, Pazartesi günü kendisi ve kocası Carter Reum'un erkek bebeği Phoenix Barron Hilton Reum'un muhteşem siyah-beyaz fotoğraf çekiminden sahneleri Instagram'da paylaştı.

Hilton, 16 Ocak'ta doğan oğlunu kucakladığı fotoğrafların yanına "Bütün kalbim. 😍💙 #MommyMonday ," yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Şubat 2021'de nişanlandıktan ve Kasım ayında üç günlük bir düğün kutlamasında düğümü attıktan sonra ailelerini genişletme arzusunu dile getiren Hilton ve Reum'un ilk bebeğini 16 Ocak'ta kucağına aldı.

Yakın zamanda bebeğini kucağına alan Hilton,"Ona çok takıntılıyım. Bütün kalbim çok dolu" dedi. "Hayatım şimdi çok tamamlanmış gibi hissediyorum." sözlerini kullandı.