Paris Hilton ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi ve ismini açıkladı

Paris Hilton, 3 kez nişanladıktan sonra aradığı aşkı Carter Reum'da bularak onunla hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı.

OĞLUNUN İSMİNİ AÇIKLADI

Paris Hilton, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Eşi ve oğluyla objektif karşısına geçen Hilton, çocuğunun adını da açıkladığı paylaşımına şu mesajı yazdı:

“Bebeğimiz Phoenix. O bizim tüm dünyamız.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

"Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun"

Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıklamıştı. Instagram'da yeni doğan oğlunun elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Hilton, "Şimdiden kelimelerin ötesinde seviliyorsun" diye yazmıştı. People'a konuşan sosyetik güzel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor."