Paris Hilton sahnelere döndü, minik oğlu ve eşi sahne önünden izledi

2021'de Carter Reum ile evlenen ve bu yıl ocak ayında taşıyıcı anneden bebek sahibi olan Paris Hilton, müzik kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Altı aylık olan oğluyla aradığı mutluluğa ve özlemini çektiği aileye kavuşan Paris Hilton yavaş yavaş eski günlerine dönüş yapıyor.

“Bebeğim Phoenix beni izlemeye geldi"

En büyük destekçisi olan eşi Carter Reum, Hilton'u, konser öncesi provada izledi. Kucağında, oğulları Phoenix de vardı.

Hilton eşi ve oğlunun fotoğraflarını Instagram'da paylaşarak, “Bebeğim Phoenix benim konser provamı izlemeye geldi” diye yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris Hilton (@parishilton)'in paylaştığı bir gönderi

Yüksek sesten etkilenmesin diye pırıltılı mavi kulaklıklar takan minik Phoenix sahneye şaşkın şaşkın bakarken Carte Reum da gururlu bir eş ve taze baba olarak sahnedeki eşini hayranlıkla izledi. Üzerinde mini bir elbise olan ve uzun saçlarını at kuyruğu yapan Paris Hilton’un, paylaştığı fotoğraflarda kendini blur’layıp eşini ve bebeğini net şekilde paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

"Müzik kariyerimde yeni bir dönemi başlatacak"

Bugün vereceği konserle ilgili daha önce yapılan basın açıklamasında, "Paris ilk kez sahneye çıkacak ve Stars are Blind de dahil olmak üzere hit şarkılarından oluşan bir koleksiyonu canlı olarak seslendirecek. Yıldızlarla dolu etkinlikte ayrıca çeşitli popüler sanatçılar ve müzikal konuklardan özel performanslar da yer alacak" denildi.

Hilton, "Medya şirketim genişlemeye devam ediyor ve 11:11 Media'nın müzik bölümünün lansmanı beni çok heyecanlandırıyor. Müzik kariyerimde yeni bir dönemi başlatacak yepyeni bir albüm için stüdyodayım. Hayranlarımın bir ses sanatçısı olarak ilk konserimi deneyimleyecek olmalarından dolayı çok heyecanlıyım ve konuk performansları efsane olacak!” dedi.