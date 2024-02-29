Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu
Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle ekran karşısına geçen oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü oyuncunun tarzı ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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Hande Erçel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen moda haftasına katıldı.
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Defile için Balmain 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan bir elbise giyen Hande Erçel sadece kıyafetiyle değil makyajı ve saçıyla da hayranlarından tam not aldı.
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Ünlü oyuncu, defileyi Amerikalı eski profesyonel tenisçi Serena Williams ve Amerikalı aktris Ashley Park ile en önden yan yana izledi.
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