Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle ekran karşısına geçen oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Ünlü oyuncunun tarzı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu - Resim : 1

Hande Erçel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen moda haftasına katıldı.

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Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu - Resim : 2

Defile için Balmain 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonundan bir elbise giyen Hande Erçel sadece kıyafetiyle değil makyajı ve saçıyla da hayranlarından tam not aldı.

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Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu - Resim : 3

Ünlü oyuncu, defileyi Amerikalı eski profesyonel tenisçi Serena Williams ve Amerikalı aktris Ashley Park ile en önden yan yana izledi.

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Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel'in stili gündem oldu - Resim : 4