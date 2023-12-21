Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk başrol olduğu galaya katılamadı: Çok üzgünüm

Başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte yaşadığı Lille’deki evlerine hırsızlar girdi. Eve giren hırsızlar değerleri eşyaları çalmalarının yanı sıra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk’a ait olan pasaportu da çaldılar. Güzel oyuncu başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı oyuncusu olduğu Kadınlara Mahsus filminin dün akşam gerçekleşen galasına katılamadı.

"Çok üzgünüm"

Fransa'nın Lille şehrinde Yusuf Yazıcı ile birlikte oturdukları evi soyan hırsızın pasaportunu da çalması nedeniyle galaya katılamayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" ifadesini kullandı.