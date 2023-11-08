Patrick Dempsey, 2023'ün yaşayan en seksi erkeği seçildi

Dünyanın en seksi erkeği olan Patrick Dempsey, "Bunun hayatımın bu noktasında gerçekleşmesine sevindim. Bunu tamamen unutmuştum ve bu konumda olmayı hiç düşünmemiştim. Yani egom tatmin oldu"dedi.

"BEN HER ZAMAN GELİNİN NEDİMESİ OLDUM"

Haberi ilk duyduğunda çok şaşırdığını ve kendisine şaka yapıldığını düşündüğünü belirten Dempsey, “Tamamen şok oldum ve sonra gülmeye başladım, sanki bu bir şaka değil mi? Ben her zaman gelinin nedimesi oldum!” açıklamasında bulundu. Evli ve üç çocuk sahibi Dempsey, çocuklarının bu habere tepkisini merak ettiğini söyleyerek, “Benimle bol bol dalga geçecekler, uğraşacaklar” dedi.