Paul Mescal ve Gracie Abrams'ın 2026 BAFTA'da ilk kırmızı halı birlikteliği
Hamnet filmindeki William Shakespeare rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalına aday gösterilen Paul Mescal, 22 Şubat Pazar günü düzenlenen BAFTA ödül gecesine Gracie Abrams ile katıldı. İlk defa kırmızı halıda beraber poz veren ikiliye dair merak edilenler...
22 Şubat Pazar günü Londra’daki Royal Festival Hall, sinema dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan 2026 BAFTA Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, bir süredir birliktelikleri merakla takip edilen Paul Mescal ve Gracie Abrams’ın kırmızı halıda ilk kez bir çift olarak boy göstermesi oldu.
KIRMIZI HALIDA STİL UYUMU
Törende sade bir görünüm tercih eden Gracie Abrams, çiçek motifleriyle bezeli siyah bir elbiseyle kameraların karşısına geçti. Abrams, bu görünümünü geriye doğru taranmış bir saç modeliyle tamamladı. Paul Mescal, siyah takımı ve beyaz gömleğiyle Abrams’ın sade stiliyle uyum yakaladı.
"BU TÜR ŞEYLERİ TEMELDEN KORUMAK İSTİYORUM"
Özel hayatını gizli tutma konusundaki tavrıyla tanınan Mescal, ilişkisini kamuoyuna yansıtma konusundaki çekincelerini daha önce Rolling Stone dergisine şu sözlerle aktarmıştı:
"Aslında bir cevabım var ama bununla ilgili her şey benim için son derece kıymetli ve istemiyorum. Bu tür şeyleri temelden korumak istiyorum."
BAFTA ÖDÜL GECESİNDE İLİŞKİLERİNİ RESMİLEŞTİRDİLER
Haziran 2024’ten bu yana çeşitli mekanlarda yan yana gelen ikili, geçtiğimiz ay düzenlenen Altın Küre Ödülleri sonrasında Los Angeles’taki Chateau Marmont çıkışında el ele görüntülenmişti. Londra’daki bu törenle birlikte, aylar süren meraklı bekleyiş yerini resmi bir ilke bıraktı.