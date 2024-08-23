Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu. Doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Peker Açıkalın, bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.
Çıkan haberlerin ardından oyuncunun ünlü ismin eşi Çilem Akalın açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncunun eşi "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.
Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçti.