Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Çıkan haberlerin ardından oyuncunun ünlü ismin eşi Çilem Akalın açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncunun eşi "Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu, operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlerle inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" demişti.