Pelin Akil ile Anıl Altan'dan evlilikte kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına alan ünlü çift hakkında evliliklerinde kriz olduğu iddiası ortaya atıldı.

Altan'dan evlilikte kriz iddialarına fotoğraflı yanıt

Pelin Akil, söz konusu söylenti hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Anıl Altan ise dedikoduları aile tatiliyle yalanladı. Altan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa; "Gel bir sarayım, aşkın olayım" notunu düştü.

"Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok"

Anıl Altan, bir başka paylaşımına ise psikolojik danışman ve yazar Tunç Tataker'in, "Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam, sürekli bir sorun çözme işi... Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz" sözlerinden alıntı yaptı.