Pelin Akil rolünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan Son Akşam Yemeği'nde Latife Hanım'ı canlandıran Pelin Akil, filmin basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

"LATİFE HANIM'I YAŞAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Pelin Akil filmle ilgili, "Çok gururlu ve heyecanlıyım. Latife Hanım çok oynanmış ama ben hiçbirini bilerek izlemedim. Onunla ilgili başka şeyler hissedip, onu yaşamaya çalışacağım. Çekimlerde kendimi o dönemdeymiş gibi hissettim" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR"

Onur Tuna ise "Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Bu film Türk milletinin egemenliğini, hakimiyetini ve mücadelesini anlatıyor. Çok güzel bir kadro ve ekip ile güzel bir film olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.